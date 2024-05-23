В Пермском крае первые 2,5 тысячи выпускников школ приступили к сдаче ЕГЭ 2024

В Пермском крае 23 мая стартовал основной период ЕГЭ 2024 года. Сдавать экзамены по химии, литературе и географии будут свыше 2,5 тыс. жителей Прикамья.
На следующей недели пройдут ЕГЭ еще по двум предметам школьной программы: 28 мая — русский язык, 31 мая — математика (базовый и профильный уровни).
В июне в Пермском крае будут сдавать ЕГЭ: 4 июня — обществознание и физика, 7 и 8 июня — информатика и иностранные языки (устная часть), 11 июня — история, биология и иностранные языки (письменная часть).
Резервными днями основного периода ЕГЭ станут: 13 июня — география, литература, обществознание, физика; 17 июня — русский язык; 18 июня- иностранный язык (устная часть), история, химия; 19 июня- иностранный язык (письменная часть), биология, информатика; 20 июня — математика (базовый и профильный уровни); 21 июня- по всем учебным предметам.
По информации краевого Минобра, самым популярным предметом по выбору остается обществознание (38,2%), на втором месте — информатика (25,1%), далее — биология (18,5%), физика (14,9%) и химия (13,9%).
В Пермском крае ЕГЭ 2024 года будут сдавать более 10,5 тыс. человек, из которых 9,2 тыс. человек — выпускники 2023−2024 учебного года.
Проведение ЕГЭ в Прикамье признали наиболее объективным среди регионов России.