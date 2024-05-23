МГУ стал лидером нового предметного рейтинга RAEX

«Именно это сочетание базовых качеств высшего образования обеспечивает высокую степень адаптированности к постоянно меняющимся требованиям рынка труда. Чтобы соответствовать вызовам времени в ведущем университете России, успешно работают семь научно-образовательных школ, каждая из которых интегрирует потенциал сразу нескольких факультетов. Новым словом в образовании и науке стала созданная в конце прошлого года Передовая инженерная школа МГУ (ПИШ). В сочетании с огромным кадровым и инфраструктурным потенциалом, другими традиционными преимуществами МГУ эти стратегические инновации обеспечивают нашим студентам возможность заложить в годы учебы прочный фундамент будущего профессионального успеха, высокой востребованности в науке, экономике, социальной сфере», — сказал Садовничий.