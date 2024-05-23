МГУ стал лидером нового предметного рейтинга RAEX

«МГУ имени Ломоносова стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX: университет вошел в тройку лидеров по 19 предметам. Среди них — первые места по биологии, биотехнологии и биоинженерии, географии, истории и археологии, лингвистике и иностранным языкам, математике, политологии и международных отношениях, физике, филологии и журналистике, химии, экологии», — говорится в сообщении.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, которого цитирует пресс-служба, лидерство вуза в рейтинге демонстрирует преимущества профессиональной подготовки в классическом университете.
«Именно это сочетание базовых качеств высшего образования обеспечивает высокую степень адаптированности к постоянно меняющимся требованиям рынка труда. Чтобы соответствовать вызовам времени в ведущем университете России, успешно работают семь научно-образовательных школ, каждая из которых интегрирует потенциал сразу нескольких факультетов. Новым словом в образовании и науке стала созданная в конце прошлого года Передовая инженерная школа МГУ (ПИШ). В сочетании с огромным кадровым и инфраструктурным потенциалом, другими традиционными преимуществами МГУ эти стратегические инновации обеспечивают нашим студентам возможность заложить в годы учебы прочный фундамент будущего профессионального успеха, высокой востребованности в науке, экономике, социальной сфере», — сказал Садовничий.
Агентство RAEX в третий раз публикует предметные рейтинги вузов России. В 2024 году количество оцениваемых направлений возросло до 36 — в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России.