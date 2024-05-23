Заморозки в ближайшие сутки ожидаются на севере Хабаровского края

В Хабаровске, к счастью, все, кажется, обошлось. В ночь на пятницу, 24 мая в краевом центре ожидается +2…+4, днем +15…+17 градусов, продолжится небольшой дождь. В Вяземском те же +2…+4, днем 13…+15 градусов, в Бикине на рассвете и того меньше, всего + 1…+3, в послеобеденное время +15…+17 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.