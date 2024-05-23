Заморозки в ближайшие сутки ожидаются на севере Хабаровского края

Заморозки в южных районах Хабаровского края, о которых предупреждали синоптики, пока не случились, они сместились на север. Там действительно слабо-отрицательные температуры, а в Охотске даже осадки в виде дождя и мокрого снега. И это в конце мая!
В Хабаровске, к счастью, все, кажется, обошлось. В ночь на пятницу, 24 мая в краевом центре ожидается +2…+4, днем +15…+17 градусов, продолжится небольшой дождь. В Вяземском те же +2…+4, днем 13…+15 градусов, в Бикине на рассвете и того меньше, всего + 1…+3, в послеобеденное время +15…+17 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Чегдомыне столбик термометра будет колебаться от 0 до +2 градусов, днем покажет +17…+19 градусов. В Охотске ночной фон температур +1…+3, дневной +7…+9, но прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
В Советской Гавани дождь, ночью +1…+3, днем +8…+10 градусов, в Троицком ночью +1…+3 днем +13…+15 градусов. В Чумикане на рассвете +2…+4, в послеобеденное время +13…+15 градусов. В Аяне ночной фон температур +2…+4, дневной всего +5…+7 и северный ветер.
Вот такой у нас неласковый май!
Уровень Амура у Хабаровска 91 сантиметр, температура воды 14,2 градуса.