Вкусно и полезно: во Владивостоке стартует фестиваль минтая «О! Мега Вкус»

Во Владивостоке 24 мая стартует второй по счету уличный фестиваль минтая «О! Мега Вкус» (0+). В рамках подготовки к мероприятию организаторы провели пресс-конференцию, где подробно рассказали о событиях фестиваля и его миссии, а также ответили на вопросы об особенностях и новшествах фестиваля в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.