Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вкусно и полезно: во Владивостоке стартует фестиваль минтая «О! Мега Вкус»

Организаторы поделились подробностями мероприятия.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке 24 мая стартует второй по счету уличный фестиваль минтая «О! Мега Вкус» (0+). В рамках подготовки к мероприятию организаторы провели пресс-конференцию, где подробно рассказали о событиях фестиваля и его миссии, а также ответили на вопросы об особенностях и новшествах фестиваля в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.

Официальными представителями и организаторами, которые рассказали о программе фестиваля стали заместитель директора Туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморского края Виталий Станиславчук, автор проекта «Гастрономической карты России» Екатерина Шаповалова и директор по внешним и внутренним коммуникациям Русской рыбопромышленной компании Алексей Меркулов.

В начале конференции первое слово взял замдиректора ТИЦ Виталий Станиславчук, который сразу обозначил главную цель, которую преследуют организаторы фестиваля — популяризацию дальневосточной кухни по всей стране. Он также отметил, что все чаще российские компании хотят работать с приморскими поставщиками для того, чтобы приобретать минтай.

«Минтай — это не только вкусно, но и полезно. Многие российские компании за пределами Приморья стали чаще обращать внимание на нашу дальневосточную кухню. Мы должны продвигать ее в массы, поскольку наша кухня очень богатая», — рассказал Виталий Станиславчук.

Главным отличием фестиваля от прошлого года стало увеличение ресторанов — участников, почти в 2,5 раза. Уличная часть фестиваля начнется 24 мая возле спорткомплекса «Олимпиец», где в 19.00 пройдет торжественное открытие фестиваля. Для всех желающих также пройдет гастрономический мастер-класс.

По словам Алексея Меркулова, чтобы повысить популярность и востребованность к дальневосточной кухне нужно в первую очередь думать о качестве продукта который предлагается людям.

Руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова подчеркнула важность продвижения российской кухни в массы, а также оценила уровень приморских поваров, которые уже имеют востребованность в Москве, где рекламируют дальневосточную кухню для жителей столицы.

«Не нужно ждать инфоповода, что из Москвы или Санкт-Петербурга приехал шеф-повар. Обращайте, пожалуйста, внимание на приморских поваров, они реальные звезды», — рассказала Екатерина Шаповалова.

Кстати, на этом фестивале также планируется мастер-класс для подрастающего поколения. Повара дадут ребятам возможность самим приготовить фестивальное блюдо. Как рассказали организаторы, все это делается только для одного — привить любовь к кухне Дальнего Востока людям всех возрастов.

Напомним, что уличный фестиваль «О! Мега Вкус» стартует во Владивостоке в пятницу, 24 мая и будет идти до 26 мая включительно.

шоу