Вкусно и полезно: во Владивостоке стартует фестиваль минтая «О! Мега Вкус»

Во Владивостоке 24 мая стартует второй по счету уличный фестиваль минтая «О! Мега Вкус» (0+). В рамках подготовки к мероприятию организаторы провели пресс-конференцию, где подробно рассказали о событиях фестиваля и его миссии, а также ответили на вопросы об особенностях и новшествах фестиваля в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.
Официальными представителями и организаторами, которые рассказали о программе фестиваля стали заместитель директора Туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморского края Виталий Станиславчук, автор проекта «Гастрономической карты России» Екатерина Шаповалова и директор по внешним и внутренним коммуникациям Русской рыбопромышленной компании Алексей Меркулов.
В начале конференции первое слово взял замдиректора ТИЦ Виталий Станиславчук, который сразу обозначил главную цель, которую преследуют организаторы фестиваля — популяризацию дальневосточной кухни по всей стране. Он также отметил, что все чаще российские компании хотят работать с приморскими поставщиками для того, чтобы приобретать минтай.
«Минтай — это не только вкусно, но и полезно. Многие российские компании за пределами Приморья стали чаще обращать внимание на нашу дальневосточную кухню. Мы должны продвигать ее в массы, поскольку наша кухня очень богатая», — рассказал Виталий Станиславчук.
По словам Алексея Меркулова, чтобы повысить популярность и востребованность к дальневосточной кухне нужно в первую очередь думать о качестве продукта который предлагается людям.
Руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова подчеркнула важность продвижения российской кухни в массы, а также оценила уровень приморских поваров, которые уже имеют востребованность в Москве, где рекламируют дальневосточную кухню для жителей столицы.
«Не нужно ждать инфоповода, что из Москвы или Санкт-Петербурга приехал шеф-повар. Обращайте, пожалуйста, внимание на приморских поваров, они реальные звезды», — рассказала Екатерина Шаповалова.
Напомним, что уличный фестиваль «О! Мега Вкус» стартует во Владивостоке в пятницу, 24 мая и будет идти до 26 мая включительно.