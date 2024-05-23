В Самару придет очередная сильная магнитная буря

В Самаре метеочувствительных местных жителей предупредили о приближении магнитной бури. Она накроет региональную столицу в пятницу, 24 мая 2024 года.
По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В это время восприимчивые самарцы могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, замедлением капиллярного кровотока, бессонницей, тахикардией, мигренью, обострением хронических заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата.
Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, отдыхать, исключить из рациона тяжелую и жирную пищу, отказаться от алкоголя и никотина.