В Самару придет очередная сильная магнитная буря

По информации сервиса my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В это время восприимчивые самарцы могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, замедлением капиллярного кровотока, бессонницей, тахикардией, мигренью, обострением хронических заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата.