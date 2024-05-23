Культурный центр построили в районе Краснопахорский

В учреждении и вокруг него создана безбарьерная среда. Фасады оштукатурены и окрашены в белый цвет, выполнено витражное остекление со вставками из стемалита различных цветов. На территории рядом с культурным центром оборудованы игровые площадки с покрытием из резиновой крошки, обустроена зона настольных игр, смонтирована сцена для городских мероприятий, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.