Культурный центр построили в районе Краснопахорский

«В селе Кленово завершили строительство культурного центра площадью свыше трех тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта появится более 40 рабочих мест. Он станет местом притяжения для ряда населенных пунктов ТиНАО, расположенных с внешней стороны Центральной кольцевой автодороги», — рассказал Владимир Ефимов.
В трехэтажном здании откроются студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, классы вокала и информационных технологий, театральная гостиная, хореографические залы, швейная и столярная мастерские, библиотека, центры раннего развития для детей. Кроме того, оборудован зрительный зал, в котором предусмотрены ниши для хранения декораций и реквизита.
«Все этапы возведения культурного центра в проходили под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора. Всего было проведено 12 проверок, по результатам итоговой выдано заключение о соответствии объекта проектной документации, после чего оформлено разрешение на ввод здания в эксплуатацию», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.
В учреждении и вокруг него создана безбарьерная среда. Фасады оштукатурены и окрашены в белый цвет, выполнено витражное остекление со вставками из стемалита различных цветов. На территории рядом с культурным центром оборудованы игровые площадки с покрытием из резиновой крошки, обустроена зона настольных игр, смонтирована сцена для городских мероприятий, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.
В развитии ТиНАО город уделяет особое внимание возведению объектов культуры. Так, недавно открылся крупный культурный центр «Киевский» в поселении с одноименным названием. Кроме того, сейчас строят два современных культурных комплекса в Троицке и один в районе Краснопахорский.
Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в этом году планируется также открыть школу искусств в городе Московском, еще один культурно-досуговый центр в районе Краснопахорский и обновленный Дом культуры «Ватутинки» в Троицке.
Благодаря реализации таких проектов ТиНАО становится не только местом для комфортной жизни и работы, но и территорией активного культурного досуга. Всего к 2035 году здесь планируется построить около 100 культурно-досуговых объектов.