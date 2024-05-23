Губернатор пообещал решить проблемы обратившихся к нему на прием жителей Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел очередной прием граждан по личным вопросам. На этот раз к нему обратились за помощью жители Ужура, Канска, Боготола, Красноярска, Сухобузимского и Каратузского районов. Людей волновали вопросы поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, а также развития дорожной, образовательной и спортивной инфраструктуры.

Так, учитель русского языка и литературы Артем Остроухов из Каратузского района предложил создать на юге региона центр патриотического воспитания для молодежи. Губернатор поддержал инициативу и велел в ближайшее время приступить к проработке этого проект: «Для этого нужен военно-полевой палаточный комплекс. Поручил предусмотреть средства на его создание в следующем году».

Еще глава региона пообщался с жителями, которые направили свои вопросы в приемную президента. В частности, ужурцы попросили обустроить футбольную площадку на лыжной базе местной спортшколы в центре города. Губернатору рассказали, что более 600 воспитанников вынуждены зимой ехать 5 км на тренировки в село Кулун, а летом — заниматься на стадионе «Локомотив» на другом конце Ужура. Со слов родителей воспитанников, земельный участок под площадку в районе лыжной базы имеется. Губернатор поручил главе района разобраться с ситуацией и затребовал на следующей неделе доклад. «Сделаем футбольное поле для Ужурской спортшколы до конца этого года», — пообещал глава региона.