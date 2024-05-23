Губернатор пообещал решить проблемы обратившихся к нему на прием жителей Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел очередной прием граждан по личным вопросам. На этот раз к нему обратились за помощью жители Ужура, Канска, Боготола, Красноярска, Сухобузимского и Каратузского районов. Людей волновали вопросы поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, а также развития дорожной, образовательной и спортивной инфраструктуры.
Так, учитель русского языка и литературы Артем Остроухов из Каратузского района предложил создать на юге региона центр патриотического воспитания для молодежи. Губернатор поддержал инициативу и велел в ближайшее время приступить к проработке этого проект: «Для этого нужен военно-полевой палаточный комплекс. Поручил предусмотреть средства на его создание в следующем году».
А жительница деревни Новотроицкое Сухобузимского района Ирина Череватенко попросила обустроить остановки на трассе Красноярск-Енисейск. Женщина рассказала, что из-за их отсутствия рейсовые автобусы не останавливаются на 71 километре автодороги. А между тем здесь находится сразу два населенных пункта — Новотроицкое и Шестаково, где живет более 180 человек. Губернатор поручил министру транспорта решить вопрос и уже в этом году сделать остановочные павильоны вместе с пешеходным переходом и освещением.
Также глава региона пообещал помочь приобрести кресло-коляску для ребенка с ограничениями по здоровью из Боготола, и большой автомобиль для многодетной семьи с девятью детьми из Канска. Министерству соцполитики поручено рассмотреть возможность выделения средств на покупку транспорта. «Вопрос решим — не переживайте», — сказал губернатор.