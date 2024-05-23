Заморозки до минус 5 накроют Челябинскую область в ночные часы 24 и 25 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«24 и 25 мая в ночные часы в большинстве районов сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 5 градусов», — предупреждают синоптики.
Напомним, минувшей ночью на крайнем севере региона столбики термометров опускались на два градуса ниже нуля.
Специалисты рекомендуют садоводам, которые планируют высаживать теплолюбивые культуры или уже это сделали, принять соответствующие меры предосторожности. Так, для защиты растений от заморозков нужно использовать специальный укрывной материал.