Робот «Валли» снова вышел на проверку красноярской теплосети

С 2020 года СГК ведет модернизацию теплосетей в масштабных объемах, снижая количество инцидентов и отключений во время зимнего отопительного сезона. В этом году в Красноярске для улучшения качества и повышения надежности теплоснабжения будет обновлено 50 километров теплосетей. Такая масштабная программа реализуется благодаря принятию долгосрочного тарифа на тепловую энергию и созданию возможностей для инвестиций в энергетику.