Робот «Валли» снова вышел на проверку красноярской теплосети

Аппарат очень похож на робота Валли из одноименного анимационного фильма. СГК применяет его во время проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, расположенных на труднодоступных участках. Задача роботизированного комплекса — выявить возможные дефекты внутри коммуникаций.
Все оборудование размещается на автомобиле мобильной диагностической группы. Мини-трактор на гусеничном ходу оснащен несколькими видеокамерами, которые позволяют провести полную диагностику теплосети. Через люк тепловой камеры, с помощью крана, робота погружают в трубопровод.
Управление умной техникой очень простое — джойстиком и кнопками на специальном пульте. Самое важное — внимательно следить за изображением, которое по ходу своего движения робот передает на монитор.
За рабочую смену малыш Валли обследует 250 — 300 метров коммуникаций. То есть в среднем, он движется со скоростью примерно 25 — 30 метров в час.
Всего в 2024 году робот проверит трубопроводы примерно на 45 участках тепловых сетей в разных районах города в течение летнего периода. Проверить роботом все коммуникации за время ремонтной кампании невозможно: потребуется много времени, ведь общая протяженность теплосетей в Красноярске составляет 2 тысячи километров.
Благодаря современным технологиям энергетики получают данные о состоянии протяженных участков теплосети, не нарушая благоустройство и не ограничивая движение транспорта. Если выявляются дефекты, специалисты красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК (ТГК—13) оперативно принимают решения о ремонте трубопровода.
С 2020 года СГК ведет модернизацию теплосетей в масштабных объемах, снижая количество инцидентов и отключений во время зимнего отопительного сезона. В этом году в Красноярске для улучшения качества и повышения надежности теплоснабжения будет обновлено 50 километров теплосетей. Такая масштабная программа реализуется благодаря принятию долгосрочного тарифа на тепловую энергию и созданию возможностей для инвестиций в энергетику.