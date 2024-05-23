Гендиректор «Пари НН» попросил нижегородцев верить в команду

«Все будет! И очень хорошо, что мы вместе чувствуем не только радость, но иногда и боль, когда трудно. Значит, мы живые! И нам не безразлично!! Футбол это выплеск эмоций. Никто никого не осуждает за них. Но негатив и проклятия влияют, в первую очередь, на тех, кто их производит. Кто бы что не говорил, но надо до конца верить и сохранять уверенность. В себе, в близких, в команде. Даже в трудную минуту нужно наполнять пространство вокруг себя позитивом».