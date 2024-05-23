Гендиректор «Пари НН» попросил нижегородцев верить в команду

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов попросил нижегородцев верить в команду. Свое публичное обращение после серии поражений он опубликовал в Telegram.
По его мнению, фанатам стоит быть терпимее к футболистам, ведь «Пари НН» — молодой клуб, хоть и является наследником своих предшественников.
«Нельзя ребенку стать взрослым сразу после рождения. Нужно время на рост. Во время роста бывают и сбитые колени, и детские болезни. Это считается нормой», — написал он.
По словам Мелик-Гусейнова, спортсменам и руководству клуба очень хочется оправдать ожидания болельщиков.
«Все будет! И очень хорошо, что мы вместе чувствуем не только радость, но иногда и боль, когда трудно. Значит, мы живые! И нам не безразлично!! Футбол это выплеск эмоций. Никто никого не осуждает за них. Но негатив и проклятия влияют, в первую очередь, на тех, кто их производит. Кто бы что не говорил, но надо до конца верить и сохранять уверенность. В себе, в близких, в команде. Даже в трудную минуту нужно наполнять пространство вокруг себя позитивом».
Напомним, что «Пари НН» стала первой командой в истории чемпионатов России по футболу, пропустившей больше шести голов в двух матчах подряд. нижегородская команда потерпела крупное поражение от ЦСКА 20 мая. Встреча завершилась со счетом 2:6. До этого 12 мая «Пари НН» на выезде проиграл «Сочи» со счетом 1:6. Это было самое крупное поражение в истории команды.
Напомним также, что Сергей Юран в апреле покинул пост главного тренера нижегородцев после шести поражений подряд. Его место с 4 мая занял Саша Илич. Команда продолжила проигрывать, а на тренера обрушился вал критики. Предшественник Юрана и Илича Дмитрий Черышев (клуб «Пари НН» во время его работы назывался «Нижний Новгород») заявил, что тренерская биография Саши Илича не слишком убедительна. Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал назначение Илича странным решением, а тренер Сергей Ташуев — спорным.
После матча с ЦСКА Саша Илич даже не пришел на пресс-конференцию и блиц-интервью. Его за это накажут.