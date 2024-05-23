Эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах

Эксперты делятся советами о том, как сэкономить на авиабилетах, советуя путешественникам не спешить с покупкой билетов на самые удобные рейсы.
Одним из способов снижения стоимости билета является выбор рейсов с продолжительными стыковками, которые могут быть дешевле на 15−20%.
Кроме того, стоимость перелетов в будние дни обычно ниже, чем в выходные. Интерес к международным поездкам у жителей Республики Татарстан значительно вырос за последний год. Особенно популярны поездки в азиатские страны, такие как Китай, Южная Корея, Таиланд и Шри-Ланка, где количество поездок увеличилось вдвое. Также заметен рост интереса к поездкам в Европу на 28% по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что более 90 тысяч туристов посетили Казань на майских праздниках. Казанский Кремль посетили 192 тыс. человек.