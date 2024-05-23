Эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах

Кроме того, стоимость перелетов в будние дни обычно ниже, чем в выходные. Интерес к международным поездкам у жителей Республики Татарстан значительно вырос за последний год. Особенно популярны поездки в азиатские страны, такие как Китай, Южная Корея, Таиланд и Шри-Ланка, где количество поездок увеличилось вдвое. Также заметен рост интереса к поездкам в Европу на 28% по сравнению с прошлым годом.