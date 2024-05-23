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Главные новости 23 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин
По уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск.

Палестина предложила СБ ООН принять её в состав организации
10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая признаёт право Палестины на вступление в организацию и расширяет её права.

Норвегия запретит въезд для российских туристов
Новые правила вступят в силу 29 мая. Они распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.

МВД выплатит компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой
Убийство девушки длилось более 3 часов, соседи вызывали полицейских, они не приехали. Пятеро сотрудников МВД приговорены условно за халатность.

Юристы рассказали, как у дачников могут забрать шесть соток
Закон, который предполагает, что садоводы и огородники должны будут начать освоение земельных участков в течение трех лет, является суровой мерой.