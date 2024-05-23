Главные новости 23 мая

Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин

По уголовному делу о предполагаемых махинациях у генерала прошел обыск.



Палестина предложила СБ ООН принять её в состав организации

10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая признаёт право Палестины на вступление в организацию и расширяет её права.



Норвегия запретит въезд для российских туристов

Новые правила вступят в силу 29 мая. Они распространяются и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.



МВД выплатит компенсацию семье убитой студентки Пехтелевой

Убийство девушки длилось более 3 часов, соседи вызывали полицейских, они не приехали. Пятеро сотрудников МВД приговорены условно за халатность.



Юристы рассказали, как у дачников могут забрать шесть соток

Закон, который предполагает, что садоводы и огородники должны будут начать освоение земельных участков в течение трех лет, является суровой мерой.