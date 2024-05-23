В Молдове увеличат количество бесплатных медуслуг, которые раньше можно было сделать только за большие деньги: Узнайте, на что можно записаться в порядке очереди

Национальная медицинская страховая компания (НМСК) увеличит число медицинских услуг, таких как эхокардиография, компьютерная томография, коронарография, ядерный магнитный резонанс, колоноскопия.
НМСК выделит дополнительно 23 млн леев более чем на 9 тысяч высокоэффективных услуг, которые будут оказаны до конца года, передает «Молдпрес».
По итогам анализа деятельности поставщиков высокоэффективных медуслуг за первые три месяца 2024 года НМСК попросило их подготовить предложения по пересмотру объемов контрактов на текущий год по следующим программам: амбулаторный мониторинг (мониторинг артериального давления, ЭКГ-ХОЛТЕР), эхокардиография, компьютерная томография, коронарография, ядерный магнитный резонанс, колоноскопия и онкологическая программа (ядерный магнитный резонанс, компьютерная томография).
С этой целью НМСК заключит дополнительные соглашения с поставщиками услуг.