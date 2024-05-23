В Молдове увеличат количество бесплатных медуслуг, которые раньше можно было сделать только за большие деньги: Узнайте, на что можно записаться в порядке очереди

По итогам анализа деятельности поставщиков высокоэффективных медуслуг за первые три месяца 2024 года НМСК попросило их подготовить предложения по пересмотру объемов контрактов на текущий год по следующим программам: амбулаторный мониторинг (мониторинг артериального давления, ЭКГ-ХОЛТЕР), эхокардиография, компьютерная томография, коронарография, ядерный магнитный резонанс, колоноскопия и онкологическая программа (ядерный магнитный резонанс, компьютерная томография).