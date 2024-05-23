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Минскэнерго предупредило про работы, касающиеся подачи горячей воды

Минскэнерго сообщило о замене трубопроводов горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

Минскэнерго рассказало о новом виде работ на теплосетях, касающихся подачи горячей воды. Подробнее рассказал заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» Андрей Жешко агентству «Минск-Новости».

В частности, представитель Минскэнерго проинформировал, что в 2024-м филиал запланировал замену 79 километров трубопровода в столице.

Но и уточнил, что в отличие от плановых мероприятий по испытаниям теплосетей с отключением горячей воды на срок до 13 суток, строительно-монтажные работы по замене трубопроводов предусматривают другой подход.

И во время реконструкции строители по проекту будут монтировать дублирующий надземный трубопровод для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.

— Такие временные сооружения могут проложить через дворовую территорию, что создает определенные неудобства. Однако главным остается то, что услуги по обеспечению теплом и горячей водой будут оказываться жильцам без перебоев, — прокомментировал Жешко.

ЖКХ