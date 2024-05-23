Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кемерове изменили маршруты дачных автобусов из-за ремонта моста

Они будут останавливаться на новой остановке «улица Крамского».

В Кемерове внесли изменения в схему движения дачных сезонных автобусов. Теперь автобусы маршрутов № 150, 176, 183, 184 и 200 будут останавливаться на новой остановке «улица Крамского» как в прямом, так и в обратном направлениях. Эти изменения стали необходимы из-за ремонта Кузбасского моста. Администрация Кемерова сообщает, что новая остановка позволит жителям города удобнее добираться до своих дачных участков на время проведения ремонтных работ.