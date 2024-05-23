Слесарь из Магнитогорска выиграл в лотерею более 607 млн рублей

Слесарь-ремонтник из города Магнитогорска Челябинской области стал обладателем рекордного выигрыша за всю историю проведения лотереи «Спортлото “4 из 20”» — ему выпал суперприз в размере 607 032 698 рублей, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».
Розыгрыш 8154-го тиража лотереи состоялся 10 мая. Алексей М. (фамилия не публикуется по просьбе победителя) зачеркнул в билете свою счастливую комбинацию чисел, которая раньше приносила ему небольшие выигрыши: 11, 13, 5, 2 в первом поле и 6, 17, 10, 3 во втором.
«Два года назад мне визуально понравилась числовая комбинация, выпавшая автоматически. И я начал часто ее использовать. Эти номера периодически приносили мне выигрыши по 1,5 тысячи рублей. Именно эту комбинацию я снова использовал в билете, который и стал для меня судьбоносным», — рассказал мультимиллионер.
В то утро перед работой Алексей по привычке зашел в мобильное приложение и впал в ступор от высветившейся девятизначной суммы. Он тут же отменил все рабочие дела и два часа просто сидел на месте, пытаясь осознать, что стал обладателем богатства, равного его зарплате за 500 лет.
Как распорядиться баснословным выигрышем, магнитогорец еще в точности не решил. Часть суммы он, вероятно, подарит маме и сестре, а также пожертвует на благотворительность. Также в мечтах у мужчины построить загородный дом.