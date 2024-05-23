Слесарь из Магнитогорска выиграл в лотерею более 607 млн рублей

В то утро перед работой Алексей по привычке зашел в мобильное приложение и впал в ступор от высветившейся девятизначной суммы. Он тут же отменил все рабочие дела и два часа просто сидел на месте, пытаясь осознать, что стал обладателем богатства, равного его зарплате за 500 лет.