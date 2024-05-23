Салют на День города в Петербурге отменили из соображений безопасности

Ранее председатель городского комитета по культуре Федор Болтин рассказал о некоторых тезисах праздничной программы. В половину десятого начнется концерт «Классика на Дворцовой». В это время на Адмиралтейской набережной подготовят сцену для выступления оркестра «Северная симфония» во главе с дирижером Фабио Мастранджело. Концерт начнется в 23:15. После этого раньше обычного разведут Дворцовый мост и зажгут Ростральные колонны.