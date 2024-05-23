На красноярском «Биг-Бене» сломался один из циферблатов (видео)

«Городские часы немного “заболели”, — сообщили сегодня в мэрии. — Любой механизм, как и организм, иногда даёт сбой. В нашем случае подвела электроника, которая контролировала движение стрелок. Но не стоит унывать, мы знаем лекарство и уже связались с компанией, которая “вылечит” часы».