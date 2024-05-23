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На красноярском «Биг-Бене» сломался один из циферблатов (видео)

На главных часах Красноярска у городской администрации сломался механизм одного из четырех циферблатов.

На главных часах Красноярска у городской администрации сломался механизм одного из четырех циферблатов. Проблему обещают устранить в ближайшее время.

«Городские часы немного “заболели”, — сообщили сегодня в мэрии. — Любой механизм, как и организм, иногда даёт сбой. В нашем случае подвела электроника, которая контролировала движение стрелок. Но не стоит унывать, мы знаем лекарство и уже связались с компанией, которая “вылечит” часы».

Напомним, часы на здании городской администрации запустили 8 сентября 2001 года в канун празднования Дня города. Их спроектировал главный архитектор Красноярска Арэг Демирханов. В 2004 году красноярский «Биг-Бен» выдвигали на конкурс международной специализированной выставки «Московский часовой салон» в номинации «Часы города».

ЖКХ