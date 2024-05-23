В Казахстане ожидают очень жаркое лето и готовятся к пожарам

Об этом генеральный прокурор республики написал на своей странице в соцсети.
Всемирная метеорологическая организация обещает очень жаркое лето. Вероятность лесных пожаров высокая. По моему поручению для снижения возможных рисков прокуроры областей проанализируют готовность всех служб к пожароопасному сезону.
Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, в Казахстане при норме 729 насчитывается всего 254 лесные пожарные станции. Большинство из них — 60−70-х годов постройки прошлого столетия.
Слабую готовность выявили в лесных учреждениях Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской областей и резервата «Семей орманы», отметил он. Наряду с недостаточной укомплектованностью пожарными машинами, радиостанциями, тракторами и инструментами острой проблемой также остается нехватка личного состава лесной охраны. Наибольшая нехватка ощущается в Акмолинской (504 единицы) и Восточно-Казахстанской (833 единицы) областях, что отрицательно сказывается на охране лесов от пожаров.