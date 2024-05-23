В Казахстане ожидают очень жаркое лето и готовятся к пожарам

Слабую готовность выявили в лесных учреждениях Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской областей и резервата «Семей орманы», отметил он. Наряду с недостаточной укомплектованностью пожарными машинами, радиостанциями, тракторами и инструментами острой проблемой также остается нехватка личного состава лесной охраны. Наибольшая нехватка ощущается в Акмолинской (504 единицы) и Восточно-Казахстанской (833 единицы) областях, что отрицательно сказывается на охране лесов от пожаров.