Воронежских водителей предупредили о массовых рейдах

Госавтоинспекция Воронежской области предупредила автомобилистов о массовых проверках. С 23 по 26 мая в регионе пройдет профилактический рейд «Безопасная дорога». Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, обгона в местах, где это запрещено, соблюдения правил перевозки детей.
— С начала года на территории области зарегистрировано 603 дорожных аварии с пострадавшими. В таких ДТП погибли 102 человека и 745 получили травмы. Складывающая обстановка требует принятия дополнительных неотложных мер по повышению дисциплины водителей и профилактике ДТП, — объяснили причину рейда в Госавтоинспекции Воронежской области.