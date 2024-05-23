Воронежских водителей предупредили о массовых рейдах

— С начала года на территории области зарегистрировано 603 дорожных аварии с пострадавшими. В таких ДТП погибли 102 человека и 745 получили травмы. Складывающая обстановка требует принятия дополнительных неотложных мер по повышению дисциплины водителей и профилактике ДТП, — объяснили причину рейда в Госавтоинспекции Воронежской области.