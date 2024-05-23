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В Боровом запретили ловить некоторые виды рыбы

С 20 мая по 20 июня на водоемах национального парка «Бурабай» введен запрет на вылов сазана (карпа) в целях сохранения биоразнообразия, сообщает El.kz со ссылкой на ГНПП «Бурабай».

Источник: EL.kz

Период нереста является важным этапом в ежегодном цикле обновления водной биосферы. Ограничения в это время вводятся для того, чтобы половозрелые особи могли спокойно размножаться и обеспечивать развитие популяции.

«Уважаемые рыболовы, убедительно просим беречь водные биоресурсы и воздержаться от нарушений установленных правил! За нарушение правил рыболовства и несоблюдение запрета на рыбалку во время установленного периода статьей 383 Административного кодекса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 100 МРП и даже возможно наступление уголовной ответственности с лишением свободы на срок до трех лет по статье 335 УК РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений”, — сообщили в нацпарке.

В случае выявления нарушений природоохранного законодательства просьба сообщать по номерам горячей линии 8 (71636) 7−17−15 и 7−36−65 (круглосуточно).

экология