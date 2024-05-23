В Боровом запретили ловить некоторые виды рыбы

«Уважаемые рыболовы, убедительно просим беречь водные биоресурсы и воздержаться от нарушений установленных правил! За нарушение правил рыболовства и несоблюдение запрета на рыбалку во время установленного периода статьей 383 Административного кодекса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 100 МРП и даже возможно наступление уголовной ответственности с лишением свободы на срок до трех лет по статье 335 УК РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений”, — сообщили в нацпарке.