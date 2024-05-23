В зоопарке Казани у зебр впервые родился жеребенок

«Новоиспеченная мама и жеребенок чувствуют себя замечательно. Пока они проживают отдельно от других членов полосатого семейства», — отметили в сообщении.
Также сотрудники добавили, что в течение недели детенышу не следует видеть других зебр, чтобы он мог запомнить, как выглядят полоски матери.
«Для зебр черно-белый узор подобен отпечатку пальцев человека. Он уникален и неповторим», — объяснили в зоопарке.
На протяжении двух месяцев малыш будет кормиться материнским молоком и только потом перейдет на питание «как у взрослых» — сено, траву, свеклу, картофель.
Мать детеныша Точка тем временем не оставляет своего малыша ни на секунду и следует за любознательным новорожденным по пятам.