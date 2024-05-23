В зоопарке Казани у зебр впервые родился жеребенок

В казанском зоопарке у пары зебр Точки и Ромака впервые родился жеребенок. Как сообщили в зооботсаду, детеныш появился на свет в ночь с 18 на 19 мая. Отмечается, что его родителей привезли на территорию «Реки Замбези» в декабре 2022 года.