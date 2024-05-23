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«Приближается зона осадков со стороны Польши»: калининградцам снова пообещали вечернюю грозу

Относительно ясная погода сохраняется только на западе области.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: unsplash.com

Вечером в четверг, 23 мая, в регионе снова возможны грозы. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В данный момент относительно ясная погода сохраняется лишь на западе области, однако в ближайшее время облачность “закроет” всё небо над регионом. Дожди уже наблюдаются на востоке и севере региона, к западу области и к Калининграду также приближается зона осадков со стороны Польши — периодические дожди и грозы вероятны в течение дня», — говорится в сообщении.

В Калининграде в выходные температурный максимум составит +27 градусов.