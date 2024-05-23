«Приближается зона осадков со стороны Польши»: калининградцам снова пообещали вечернюю грозу

«В данный момент относительно ясная погода сохраняется лишь на западе области, однако в ближайшее время облачность “закроет” всё небо над регионом. Дожди уже наблюдаются на востоке и севере региона, к западу области и к Калининграду также приближается зона осадков со стороны Польши — периодические дожди и грозы вероятны в течение дня», — говорится в сообщении.