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Календарь школьных каникул на 2024/2025 учебный год — инфографика

Первоклассники и второклассники будут отдыхать зимой традиционно на неделю больше, чем остальные учащиеся школ. Подробности смотрите в инфографике Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Текущий учебный год уже на финишной прямой и впереди длинные летние каникулы. Но многие школьники уже интересуются, когда они будут отдыхать и учиться в следующем учебном году. График школьных каникул на следующий учебный год опубликован на официальном сайте Министерства образования Беларуси.

Согласно графику, первая четверть 2024/2025 учебного года начнется 2 сентября и продлится до 26 октября. На осенних каникулах школьники смогут отдохнуть 8 дней — с 27 октября по 3 ноября включительно.

Зимние каникулы будут традиционно длиннее осенних. Они продлятся 14 дней: с 25 декабря по 7 января включительно.

Следующая передышка от учебы ждет школьников весной. Каникулы начнутся 23 марта и завершатся 30 марта.

Летом будущего года школьники будут отдыхать 92 дня: с 1 июня по 31 августа. У девятиклассников, из-за экзаменов, каникулы будут покороче. Они продлятся 82 дня: с 11 июня по 31 августа.

Больше всего отдыхать от школы будут ученики первых и вторых классов — для них традиционно организуют дополнительные зимние мини-каникулы: с 17 по 23 февраля, то есть они зимой еще будут отдыхать 7 дней.

образование