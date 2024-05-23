Календарь школьных каникул на 2024/2025 учебный год — инфографика

Текущий учебный год уже на финишной прямой и впереди длинные летние каникулы. Но многие школьники уже интересуются, когда они будут отдыхать и учиться в следующем учебном году. График школьных каникул на следующий учебный год опубликован на официальном сайте Министерства образования Беларуси.
Согласно графику, первая четверть 2024/2025 учебного года начнется 2 сентября и продлится до 26 октября. На осенних каникулах школьники смогут отдохнуть 8 дней — с 27 октября по 3 ноября включительно.
Зимние каникулы будут традиционно длиннее осенних. Они продлятся 14 дней: с 25 декабря по 7 января включительно.
Следующая передышка от учебы ждет школьников весной. Каникулы начнутся 23 марта и завершатся 30 марта.
Летом будущего года школьники будут отдыхать 92 дня: с 1 июня по 31 августа. У девятиклассников, из-за экзаменов, каникулы будут покороче. Они продлятся 82 дня: с 11 июня по 31 августа.
Больше всего отдыхать от школы будут ученики первых и вторых классов — для них традиционно организуют дополнительные зимние мини-каникулы: с 17 по 23 февраля, то есть они зимой еще будут отдыхать 7 дней.