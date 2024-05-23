Календарь школьных каникул на 2024/2025 учебный год — инфографика

Текущий учебный год уже на финишной прямой и впереди длинные летние каникулы. Но многие школьники уже интересуются, когда они будут отдыхать и учиться в следующем учебном году. График школьных каникул на следующий учебный год опубликован на официальном сайте Министерства образования Беларуси.