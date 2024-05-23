В июне жителей Башкирии ждут две короткие рабочие недели.

В июне 2024 года жителей Башкирии ждут сразу две короткие рабочие недели — в честь празднования Дня России и Курбан-байрама.
Так, 12 июня — День России — объявлен в стране праздничным днем. При этом продолжительность рабочего дня во вторник, 11 июня, сокращается на один час.
Мусульманский праздник Курбан-байрам приходится в этом году на выходной день — воскресенье, 16 июня. По действующему законодательству, при совпадении с выходным нерабочий праздничный день переносится на другой день.
«В 2024 году при пятидневной рабочей неделе 245 рабочих дней. В том числе семь сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 9 апреля, 8 мая, 11 июня, 10 октября и 2 ноября) и 121 выходной день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней и три дополнительных дня отдыха (10 мая, 17 июня, 31 декабря) в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 6, 7 января, 16 июня с выходными днями», — уточняется в сообщении министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.