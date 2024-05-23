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Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Ялтинцы задолжали за отопление 22 миллиона рублей, специалисты обходят дома должников вместе с приставами, сообщила глава города Янина Павленко.

Источник: AP 2023

«Долг перед предприятием составляет 22 миллиона рублей, поэтому специалисты вместе с приставами идут по домам должников», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате этой работы задолженность частично сокращается, однако есть случаи ареста имущества в счет погашения долга. При этом мэр города напомнила, что от уровня оплаты услуг зависит качество подготовки к следующему отопительному сезону.

Эта работа ведется уже сейчас: в рамках инвестпрограммы «Ялтинские тепловые сети» закупили 24 котла, которые будут установлены в 13 котельных, обеспечивающих около тысячи абонентов, и ряд социальных объектов.

ЖКХ