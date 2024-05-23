Стилист Александр Рогов снял в Янтарном сюжет для своей передачи

В Янтарном побывала съемочная группа шоу «Рогов в городе». В частности, команда во главе с ведущим, стилистом Александром Роговым, спустилась в Приморский карьер, где много лет уже ведется добыча янтаря.
Как сообщает пресс-служба Янтарного комбината, стилист изучил методы добычи янтаря.
Сам Рогов остался от визита в восторге.
«Сегодня добывали янтарь. Если бы не съемки саги “Рогов в городе”, я бы никогда не оказался в таких обстоятельствах… Обожаю!», — прокомментировал ведущий телешоу.
Выпуск очередной серии «Рогов в городе» готовят к выходу в эфир.