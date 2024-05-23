Молдавское село признали лучшим туристическим направлением страны: А вы там были?

Село Вэлень признали лучшим туристическим направлением Молдовы 2024 года.
В этом году представители нашей страны впервые получили возможность участвовать в соревновании наряду с туристическими направлениями из Румынии за звание «Направление года-2024». Мероприятие состоялось 21 мая в городе Бухарест.
Село Вэлень Кагульского района признали лучшим туристическим направлением 2024 года в РМ. Кроме того, местная организация «Lunca Prutului de Jos» заняла второе место в категории «Лучшая реклама», пишет diez.md.
За звание «Направление года-2024» боролись семь туристических направлений из Молдовы.
Напомним, что в 2023 году село Вэлень получило награду «Best Tourism Villages-2023» — самое престижное звание в сфере сельского туризма в мире.