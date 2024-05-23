Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавское село признали лучшим туристическим направлением страны: А вы там были?

Представители нашей страны впервые получили возможность участвовать в соревновании наряду с туристическими направлениями из Румынии за звание «Направление года-2024».

Источник: Комсомольская правда

Село Вэлень признали лучшим туристическим направлением Молдовы 2024 года.

В этом году представители нашей страны впервые получили возможность участвовать в соревновании наряду с туристическими направлениями из Румынии за звание «Направление года-2024». Мероприятие состоялось 21 мая в городе Бухарест.

Село Вэлень Кагульского района признали лучшим туристическим направлением 2024 года в РМ. Кроме того, местная организация «Lunca Prutului de Jos» заняла второе место в категории «Лучшая реклама», пишет diez.md.

За звание «Направление года-2024» боролись семь туристических направлений из Молдовы.

Напомним, что в 2023 году село Вэлень получило награду «Best Tourism Villages-2023» — самое престижное звание в сфере сельского туризма в мире.

туризм и отдых