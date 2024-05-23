Белорус сенсационно выиграл $4,7 миллиона в Черногории

Покерист из Беларуси выиграл в Черногории турнир и получил 4,7 миллиона долларов. Речь идет, как передает belmir.by, о 37-летнем белорусе Николае Воскобойникове, который участвовал в главном турнире серии Triton Poker Super High Roller Series Montenegro в Черногории.