Белорус сенсационно выиграл $4,7 миллиона в Черногории

Покерист из Беларуси выиграл в Черногории турнир и получил 4,7 миллиона долларов. Речь идет, как передает belmir.by, о 37-летнем белорусе Николае Воскобойникове, который участвовал в главном турнире серии Triton Poker Super High Roller Series Montenegro в Черногории.
Николай Воскобойников — известная фигура в мировом «живом покере», до настоящего момента среди белорусских игроков он занимал четвертое место с общим выигрышем в 3 584 768 долларов, максимальный разовый приз составлял 494 377 долларов. Теперь активы белоруса пополнились почти пятью миллионами долларов.