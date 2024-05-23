Когда в Евпатории восстановят водоснабжение — ответ «Воды Крыма»

«В настоящее время в основном проблемы с водоснабжением испытывают жители 4−5-этажных домов. Уровень воды в резервуарах снижен в связи с повышенным разбором в точках, где вода уже появилась», — сказано в сообщении.
Сейчас предприятие планово снижает давление для того, чтобы в течение дня стабилизировать и заполнить систему, и ближе к 18:00 дать воду на город.
«Аварийных ситуаций ни на водоводе, ни в городе нет. Силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды 20 автоцистернами по ранее размещенному графику до полного восстановления водоснабжения в городе», — уточнили на предприятии.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия «Вода Крыма» Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.