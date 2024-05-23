Инспекторы ГИБДД Кемерова проведут массовые проверки водителей 24 мая

24 мая в Кемерове инспекторы ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей автомобилей и двухколёсных транспортных средств, включая мопеды, велосипеды и самокаты. Целью проверок станет профилактика дорожно-транспортных происшествий, сообщили в городском отделе ГИБДД. Основное внимание будет уделено пресечению следующих нарушений:
Непредоставление преимущества пешеходам;
Нарушение правил остановки и стоянки автомобилей;
Нарушение правил проезда перекрёстков;
Выезд на встречную полосу;
Управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Кроме того, инспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей-пассажиров. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и уменьшение числа аварий.