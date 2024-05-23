Куда сходить 1 июня: парки Ростова подготовили тематические мероприятия в Международный день защиты детей

«В парке им. М. Горького состоится праздничная программа “Детство — лучшая планета”, в парке им. 1 Мая — концерт “Живи на яркой стороне”. С яркими номерами выступят творческие коллективы донской столицы. Также музыкально-танцевальная программа запланирована в парке им. Октября», — поделился градоначальник.
В парке им. В. Черевичкина пройдет благотворительный фестиваль «День детской мечты», в рамках которого состоятся иммерсивный спектакль, творческие мастер-классы и праздничный концерт. Парки им. Н. Островского, «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» и «Осенний» тоже организуют комплекс мероприятий «Счастливое детство». Детей приглашают на мастер-классы, эстафеты, конкурсы.