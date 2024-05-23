День города в Петербурге

В субботу, 25 мая, движение транспортных средств на участке ЗСД ограничат из-за заезда велосипедов «ЗСД Фонтанка Фест». Организаторы ввели два тематических заезда: «Наш оранжевый» и «Засвети ЗСД». Ожидается, что участники подготовят яркие и интересные образы. За оригинальность при этом будут награждать подарками.
Фестиваль в рамках Дней народной культуры Северо-Западного федерального округа России «Серебряное ожерелье» 25 и 26 мая пройдет на территории Петропавловской крепости. Мероприятие организовано СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга».
На площади Островского, у Александринского театра, 25 и 26 мая пройдет любимый детьми ежегодный Фестиваль мороженого. Желающие смогут полакомиться продукцией различных производителей — от эскимо до вафельных рожков. Площадка будет работать с 11:00 до 21:00.
Жители и гости Петербурга пробегут по живописным трассам в Приморском парке победы в рамках благотворительного мероприятия «Бегом с дневником». Участники могут преодолеть дистанцию в пять или десять километров, а для юных спортсменов предусмотрены детские старты на 500 и 1000 метров. Там же устроят стилизованный забег Петров I. Костюмы императора участникам выдадут на месте, однако личная инициатива тоже приветствуется.
К могиле императора Петра I в Петропавловской крепости 27 мая принесут цветы в 9:30. Позже торжественная церемония пройдет у памятника Петру I, «Медного всадника», в 11:00 на Сенатской площади. Традиционно в мероприятии принимают участие представители городского правительства. В честь 321-й годовщины со дня основания города в Петропавловской крепости в 12:00 будет дан полуденный выстрел.
Ряд праздничных мероприятий пройдет в Петропавловской крепости 27 мая. Сперва выступит Сводный детский духовой оркестр, в составе которого 600 человек. Музыканты исполнят «Гимн Великому городу» Р. М. Глиэра, «Вечернюю песню» («Город над вольной Невой…») В. П. Соловьева-Седова, Марш Преображенского полка и другие композиции. Вместе с оркестром выступит народный артист России Василий Герелло.
С 12:00 на сцене в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости начнется концертная программа. Члены городского правительства и общественных организаций выступят с поздравлениями. В рамках тематического пролога «Здесь будет город заложен!» перед зрителями предстанут в образах Петр I, Екатерина I и ее фрейлина, а также первый губернатор города Александр Меншиков.
Часть «Театрального Петербурга» подарят гостям мероприятия скрипичного дуэта Никиты Демина и Любови Бауэр, а также артисты оперетты Ирина Мкртичева и Анатолий Ломунов с ансамблем танца «Барыня». Вторая часть программы — «Ритмы моего города» — наполнится исполнением известных песен о Петербурге артистом Антоном Авдеевым, барабанным шоу и другими номерами. Кульминацией мероприятия в 16:00 будет выступление заслуженного артиста России Сергея Рогожина.
В Инженерном доме в 12:45 на территории Петропавловской крепости состоится пресс-показ выставки «Это город Ленинград». Событие приурочено к 100-летию переименования Петрограда в Ленинград (26 января 1924 года). Торжественное открытие выставки запланировано на 14:00. Над организацией выставки работал Государственный музей истории Санкт-Петербурга при участии Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. В экспозицию вошли фотографии, архивные документы, афиши, плакаты, адресные таблички, письма и другие материалы.
Вечером 27 мая в БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный концерт «Люблю тебя, Петра творенье!». На сцене исполнят шлягеры и любимые песни о Петербурге. Перед зрителями выступят народные артисты России Михаил Боярский, Василий Герелло и Илья Резник, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист России Евгений Дятлов и другие исполнители.
Программа мероприятий на этом не закончится. X Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге с 30 мая по 2 июня. Суда будут стоять в акватории реки Невы. На набережной Лейтенанта Шмидта в этот раз пришвартуются действующие ледоколы «Мурманск», «Капитан Сорокин» и «Капитан Косолапов».
На Дворцовой площади 31 мая пройдет гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой», ставший уже одной из главных визитных карточек культурной жизни Северной столицы. Мероприятие начнется в 21:30. Согласно информации на сайте, в рамках вечера выступят Концертный хор Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Л. Якобсона, тенор Витторио Григоло, сопрано Джулиана Григорян и другие звезды. Мероприятие из тех, что нельзя пропустить.
В ночь на 1 июня в Петербурге дадут традиционный концерт «Музыка Дворцового моста». Оркестр «Северная симфония» под управлением дирижера Фабио Мастранджело начнет праздничную программу. Дворцовый мост будет разведен под музыкальное сопровождение. Петербуржцы и гости города услышат «Гимн великому города».
Концерт «Петровские ассамблеи 3.2.1» 2 июня пройдет на стадионе «Газпром Арена». Среди артистов заявлены MIA BOYKA, «Три дня дождя», Асия, FILATOV&KARAS, молодые актуальные реперы из объединения «52» ALBLAK 52 и FRIENDLY THUG 52 NGG. В качестве ведущего выбран актер популярного сериала «Слово пацана» Леон Кемстач.
В прошлом году в Петербурге проводили Петровский фестиваль огня — соревнование пиротехников из России и других стран. Однако в этом году его не будет, как и городского салюта, сообщил ранее глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.
Экскурсии по Петербургу.
Пешеходная экскурсия по району Измайловские роты 25 мая пройдет у библиотеки «Измайловская». Организатор — СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова».
В этот же день проведут экскурсию «Римские-Корсаковы. Морская династия». Сбор участников состоится у Мемориального музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова. Организаторы отмечают, что во время мероприятия речь о композиторе пойдет как о воспитаннике Морского корпуса, последователе линии своего прадеда — выпускника Морской академии, учрежденной Петром I. Участники погрузятся в романтику путешествий и открытий, сделанных Римскими-Корсаковыми разных поколений, жизнь которых была связана с основанным Петром I учебным заведением.
СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры» с 25 по 27 мая организует тематические экскурсии по различным локациям. В частности, заявлены Некрополь XVIII века (Лазаревское кладбище) и Некрополь мастеров искусств.
«По улочкам Дворцовой слободы: артист Самойлов и его соседи» пройдет 26 мая. Экскурсия расскажет слушателям о жизни артиста В. В. Самойлова, который сперва снял квартиру на Николаевской улице (сейчас это улица Марата), а затем приобрел собственный дом на Стремянной. Его соседями стали видные деятели искусства: Некрасов, Тургенев, Достоевский, Римский-Корсаков и другие.
Пешеходная экскурсия «Серебряный век в Петербурге» 26 мая объяснит, как связаны Золотой и Серебряный века русской культуры. Участники узнают, где жили и работали крупнейшие авторы эпохи — начиная с Осипа Мандельштама и Сергея Есенина и заканчивая Игорем Северяниным и Владимиром Маяковским. Экскурсовод также расскажет, почему «Бродячая собака» стала символом Серебряного века.
С полным списком городских мероприятий можно ознакомиться на сайте правительства Санкт-Петербурга.