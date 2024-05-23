День города в Петербурге

Жители и гости Петербурга пробегут по живописным трассам в Приморском парке победы в рамках благотворительного мероприятия «Бегом с дневником». Участники могут преодолеть дистанцию в пять или десять километров, а для юных спортсменов предусмотрены детские старты на 500 и 1000 метров. Там же устроят стилизованный забег Петров I. Костюмы императора участникам выдадут на месте, однако личная инициатива тоже приветствуется.