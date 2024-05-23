Пять нижегородских университетов вошли в рейтинг лучших вузов России

НГТУ имени Р. Е Алексеева вошел в рейтинг по предметам «Ядерная энергетика и технологии», «Химические технологии», «Нефтегазовое дело», «Техника и технологии наземного транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Кораблестроение и водный транспорт».