Пять нижегородских университетов вошли в рейтинг лучших вузов России

Презентация третьего выпуска предметных рейтингов вузов семейства «Три миссии университета» рейтингового агентства RAEX состоялась 23 мая.
Как отметил исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» агентства Алексей Ходырев, рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов.
В 2024 году количество оцениваемых направлений возросло до 36. В списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России.
Из Нижегородской области в рейтинг попали пять вузов.
ННГУ имени Н. И. Лобачевского оказался в числе лучших по 10 предметам («Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Электроника, радиотехника и связь», «Политология и международные отношения», «Психология», «Социология», «История и археология», «Индустрия гостеприимства»).
НГТУ имени Р. Е Алексеева вошел в рейтинг по предметам «Ядерная энергетика и технологии», «Химические технологии», «Нефтегазовое дело», «Техника и технологии наземного транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Кораблестроение и водный транспорт».
ПИМУ стал лучшим в направлениях «Медицина» и «Фармация».
НГПУ имени К. Минина оказался в Топе по предмету «Педагогическое образование».
Наконец, ВГУВТ вошел в рейтинг по предмету «Кораблестроение и водный транспорт».
Напомним, в марте в локальный рейтинг вузов вошли шесть нижегородских университетов.