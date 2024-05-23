В первый день ЕГЭ в Омской области сдали более 1,8 тысяч выпускников

Также там напомнили, что пункт проведения ЕГЭ в Усть-Ишимском районе закрыт. Школьники будут сдавать экзамены по месту пребывания. Так сегодня в Таре ЕГЭ по литературе сдаёт одна из выпускниц из этого района.