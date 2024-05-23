В первый день ЕГЭ в Омской области сдали более 1,8 тысяч выпускников

В Омской области географию сдавали 426 человек, литературу — 714, химию — 932 одиннадцатиклассника. Как сообщили в пресс-службе регионального Минобра, официальные результаты станут известны не позднее 6 июня.
Также там напомнили, что пункт проведения ЕГЭ в Усть-Ишимском районе закрыт. Школьники будут сдавать экзамены по месту пребывания. Так сегодня в Таре ЕГЭ по литературе сдаёт одна из выпускниц из этого района.
На следующей неделе 11-классникам предстоит сдача обязательных предметов — русский и математику. Расписание ЕГЭ можно также посмотреть на нашем сайте.