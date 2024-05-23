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В первый день ЕГЭ в Омской области сдали более 1,8 тысяч выпускников

Сегодня, 23 мая, прошли испытания по химии, литературе и географии.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Омской области географию сдавали 426 человек, литературу — 714, химию — 932 одиннадцатиклассника. Как сообщили в пресс-службе регионального Минобра, официальные результаты станут известны не позднее 6 июня.

Также там напомнили, что пункт проведения ЕГЭ в Усть-Ишимском районе закрыт. Школьники будут сдавать экзамены по месту пребывания. Так сегодня в Таре ЕГЭ по литературе сдаёт одна из выпускниц из этого района.

На следующей неделе 11-классникам предстоит сдача обязательных предметов — русский и математику. Расписание ЕГЭ можно также посмотреть на нашем сайте.

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