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Синоптики перечислили майские погодные аномалии на Урале в разные годы

Они предупреждают, что заморозки, наблюдавшиеся ночью 23 мая почти повсеместно и достигавшие интенсивности минус 6, сохранятся и ночью 24 мая.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 69% 757 мм рт. ст. +21°
Источник: Мэрия Хабаровска

Синоптики перечислили майские погодные аномалии на Урале в разные годы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Они предупреждают, что заморозки, наблюдавшиеся ночью 23 мая почти повсеместно и достигавшие интенсивности минус 6, сохранятся и ночью 24 мая.

В субботу, 25 мая, северо-атлантический циклон принесет облачность, дождь, кратковременное потепление до 18−23 градусов.

Также специалисты привели несколько фактов из истории метеонаблюдений. Например, 25 мая 1965 года снегопад охватил южные районы Челябинской и Курганской областей, Башкирию. Тогда установился снежный покров высотой 15−18 см. Из-за бездорожья останавливался транспорт, сильно повреждено было 3,5 тыс. га посевов.

Через год, 26 мая 1966 года, сильная гроза в районе Березников Пермского края стала виновницей двух пожаров, имели место многочисленные отключения ЛЭП.

Что касается заморозков, то, например, 21 мая 1983 года столбики термометров опускались до минус 5−6 градусов, охватили почти весь Средний и Южный Урал. Повреждения различных сельхозкультур отмечено на площади более 100 тыс. га.