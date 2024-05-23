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Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сочи возобновятся с 1 июня

Рейсы планируют по субботам, воскресеньям и вторникам.

Источник: Нижегородская правда

Авиакомпания Smartavia возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.

Регулярные рейсы организуют три раза в неделю — по субботам, воскресеньям и вторникам. На Боингах 737−800 смогут разместиться до 189 пассажиров.

Напомним, что нижегородцев в Сочи также доставляют самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Икар» совместно с Nordwind.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что авиарейсы свяжут Нижний Новгород и Владикавказ.