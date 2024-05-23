Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сочи возобновятся с 1 июня

Авиакомпания Smartavia возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.
Регулярные рейсы организуют три раза в неделю — по субботам, воскресеньям и вторникам. На Боингах 737−800 смогут разместиться до 189 пассажиров.
Напомним, что нижегородцев в Сочи также доставляют самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Икар» совместно с Nordwind.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что авиарейсы свяжут Нижний Новгород и Владикавказ.