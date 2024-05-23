Когда может появиться прямой поезд в Китай

По словам спикера, этот вопрос на проработке.
«Мы с начала года обратились в Китай. Пока ответа нет. Они говорят, что это возможно. Сейчас китайское туристическое агентство хочет к нам приехать и организовать поезд Сиань — Алматы. Они планируют где-то на июнь месяц. Это будет поезд их формирования с их проводниками и их клиентами. Это туристический поезд. После запуска мы продолжим переговоры в отношении нас, чтобы нам тоже запустить».
Он напомнил, что раньше был поезд из Алматы в Урумчи, но сейчас он ходит только до границы. Это связанно с пандемийным периодом, когда Китай «закрылся».
«Международные поезда у нас ходят в Россию и Узбекистан. Мы к концу этого года или началу следующего уже договорились возобновить рейс Караганда — Москва. Сейчас ходит Караганда -Самара».