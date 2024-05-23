Когда может появиться прямой поезд в Китай

«Мы с начала года обратились в Китай. Пока ответа нет. Они говорят, что это возможно. Сейчас китайское туристическое агентство хочет к нам приехать и организовать поезд Сиань — Алматы. Они планируют где-то на июнь месяц. Это будет поезд их формирования с их проводниками и их клиентами. Это туристический поезд. После запуска мы продолжим переговоры в отношении нас, чтобы нам тоже запустить».