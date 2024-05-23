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Волгоградский ученый заявил, что нашествия мошки не будет

Замглавы института естественных наук волгоградского университета по науке и связям с общественностью, доцент кафедры экологии и природопользования биолог Николай Онистратенко дал свой комментарий о возможном появлении насекомых в областном центре.

Источник: Волгоградская правда

Так, ученый заявил, что пока нет сведений о вероятности чрезмерного выплода мошки. Их волны жизни обусловлены такими факторами, как температура воды, высота паводка, климат и обилие пищи.

Надо учитывать, что ранняя весна простимулировала соответствующие этапы развития личинок. Последующее похолодание неблагоприятно сказалось на симулиидах, а резкие падения уровня водохранилищ высушили большое количество будущей мошки. Однако в ходе обследований Волги все равно было найдено достаточное количество живых активных личинок мошки.

«Полагаю, количество мошки будет примерно равным таковому в среднегодовом выражении, — подытожил специалист. — Что в любом случае расстроит большинство волгоградцев, почему-то недолюбливающих этих двукрылых малышей. Время покажет. Уже скоро».

флора и фауна