Волгоградский ученый заявил, что нашествия мошки не будет

Так, ученый заявил, что пока нет сведений о вероятности чрезмерного выплода мошки. Их волны жизни обусловлены такими факторами, как температура воды, высота паводка, климат и обилие пищи.
Надо учитывать, что ранняя весна простимулировала соответствующие этапы развития личинок. Последующее похолодание неблагоприятно сказалось на симулиидах, а резкие падения уровня водохранилищ высушили большое количество будущей мошки. Однако в ходе обследований Волги все равно было найдено достаточное количество живых активных личинок мошки.
«Полагаю, количество мошки будет примерно равным таковому в среднегодовом выражении, — подытожил специалист. — Что в любом случае расстроит большинство волгоградцев, почему-то недолюбливающих этих двукрылых малышей. Время покажет. Уже скоро».