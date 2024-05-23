Мама Пехтелевой рассказала, что не согласна с решением кемеровского суда

«Это кощунство. 300 тысяч маме, у которой жестоко убит ребёнок — это кошмар. О том, будем ли мы биться дальше — ничего сказать не могу. Сама не знаю. Мы будем общаться и думать. Правда я не думаю, что мы способны что-то изменить. Нет сил, нет здоровья», — рассказала Оксана Пехтелева корреспонденту kuzbass.aif.ru.