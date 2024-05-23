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Мама Пехтелевой рассказала, что не согласна с решением кемеровского суда

Суд обязал МВД выплатить 700 000 рублей семье погибшей девушки.

Оксана Пехтелева, мама 23-летней Веры, которую до смерти избил бывший парень, в разговоре с kuzbass.aif.ru рассказала, что семья не согласна с суммой компенсации. Однако, вряд ли они будут бороться дальше.

«Это кощунство. 300 тысяч маме, у которой жестоко убит ребёнок — это кошмар. О том, будем ли мы биться дальше — ничего сказать не могу. Сама не знаю. Мы будем общаться и думать. Правда я не думаю, что мы способны что-то изменить. Нет сил, нет здоровья», — рассказала Оксана Пехтелева корреспонденту kuzbass.aif.ru.

Ранее мы сообщали, что 22 мая, кемеровский суд обязал МВД выплатить 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда семье Веры Пехтелевой: 600 000 рублей родителям и 100 000 рублей дяде. Пострадавшие требовали компенсацию в размере 7,5 миллионов рублей.