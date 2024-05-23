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В Самаре запустят новый автобусный маршрут Крутых Ключей

В Самаре продолжают обустраивать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Пятилетка», где для пассажиров будут доступны автобусы, трамваи, метро и электрички. Уже есть информация о запуске новых маршрутов.

Данные озвучила 23 мая глава города Елена Лапушкина на заседании городской думы.

«Планируется запуск нового автобусного маршрута до ТПУ от Крутых Ключей», — рассказала Елена Лапушкина.