В Самаре запустят новый автобусный маршрут Крутых Ключей

Данные озвучила 23 мая глава города Елена Лапушкина на заседании городской думы.
«Планируется запуск нового автобусного маршрута до ТПУ от Крутых Ключей», — рассказала Елена Лапушкина.
В Самаре продолжают обустраивать транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Пятилетка», где для пассажиров будут доступны автобусы, трамваи, метро и электрички. Уже есть информация о запуске новых маршрутов.
Данные озвучила 23 мая глава города Елена Лапушкина на заседании городской думы.
«Планируется запуск нового автобусного маршрута до ТПУ от Крутых Ключей», — рассказала Елена Лапушкина.