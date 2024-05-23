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В Ростовской области расширили меры поддержки для семей участников СВО

Донские семьи бойцов СВО теперь смогут получить поддержку независимо от места заключения контракта.

Источник: Unsplash

В Ростовской области семьи участников СВО теперь смогут получать областные меры поддержки независимо от места заключения контракта бойцом. Об этом напомнили в городской администрации.

Раньше отдельные областные меры поддержки касались только тех семей, где военнослужащий заключил контракт в Ростовской области. Теперь же на поддержку смогут рассчитывать донские семьи, в которых боец заключил контракт в другом регионе.

— Это коснется таких мер, как бесплатное горячее питание студентам, школьникам, бесплатное допобразование, внеочередное зачисление в детские сады и другие, — уточнили в сообщении.