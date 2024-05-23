Аномальный холод прогнозируют синоптики в Челябинской области 24 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«На Южный Урал продолжает влиять обширная высотная ложбина, которая распространяет аномальный холод: температура воздуха ниже средних многолетних значений на 6−8 градусов и более, ожидается усиление и распространение заморозков», — прокомментировали в региональном ЦГМС.
В ближайшие сутки при переменной облачности без существенных осадков. Ветер северной четверти: ночью его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем в пятницу — 7−12 м/с, локально порывы до 15−16 м/с. Температура воздуха 24 мая ночью от нуля до плюс 4, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 5, завтра днем — плюс 8−13.
Непосредственно в Челябинске ветер северный, северо-западный: ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью от нуля до плюс 1, местами заморозки — до минус 2, днем 24 мая столбики термометров дотянутся до плюс 9−11.
В субботу северо-атлантический циклон принесет облачность, дождь, кратковременное потепление. Так, в ночь на 25 мая будет от нуля до плюс 3, в горах и низинах заморозки — до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 14−19 градусов, пока преимущественно без осадков, ветер западной четверти 3−8 м/с, днем кое-где порывы до 13 м/с.
Предварительные расчеты показывают, что ночью 26 мая уже плюс 7−13, преимущественно без осадков, днем в воскресенье — плюс 14−19, на юге — до 24 градусов, небольшие, местами — умеренные дожди с порывами ветра до 15−18 м/с.