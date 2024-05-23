Аномальный холод прогнозируют синоптики в Челябинской области 24 мая

В ближайшие сутки при переменной облачности без существенных осадков. Ветер северной четверти: ночью его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем в пятницу — 7−12 м/с, локально порывы до 15−16 м/с. Температура воздуха 24 мая ночью от нуля до плюс 4, в горах и низинах заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 5, завтра днем — плюс 8−13.