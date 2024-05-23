За неделю на шести шахтах в Кузбассе нашли нарушения

Сотрудники Ростехнадзора составили девять протоколов о временном запрете деятельности на кузбасских шахтах за неделю — с 16 по 22 мая. Количество приостановок выросло вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.
Протоколы получили следующие шахты:
Шахта «Чертинская-Коксовая» — за превышение предельно допустимой концентрации метана и пылевзрывопасное состояние горной выработки (приостановка на 7 суток).
Шахта имени В. И. Ленина — за нарушение требований технической документации и неисправный проходческий комбайн.
Шахта «Первомайская» — за эксплуатацию небезопасного технического устройства (приостановка на 10 суток). Шахта получила два протокола.
Шахтоучасток «Октябрьский» — за нарушение при эксплуатации системы аэрогазового контроля и другие нарушения. Участок получил три протокола за нарушения разного характера.
Шахта имени С. М. Кирова и «Ерунаковская-VIII» — также оказались в числе нарушителей.
Ростехнадзор отметил, что в четырёх из девяти случаев на предприятиях могла произойти угроза пожара.