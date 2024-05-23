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За неделю на шести шахтах в Кузбассе нашли нарушения

Ростехнадзор составил девять протоколов о временном запрете деятельности.

Сотрудники Ростехнадзора составили девять протоколов о временном запрете деятельности на кузбасских шахтах за неделю — с 16 по 22 мая. Количество приостановок выросло вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Протоколы получили следующие шахты:

Шахта «Чертинская-Коксовая» — за превышение предельно допустимой концентрации метана и пылевзрывопасное состояние горной выработки (приостановка на 7 суток).

Шахта имени В. И. Ленина — за нарушение требований технической документации и неисправный проходческий комбайн.

Шахта «Первомайская» — за эксплуатацию небезопасного технического устройства (приостановка на 10 суток). Шахта получила два протокола.

Шахтоучасток «Октябрьский» — за нарушение при эксплуатации системы аэрогазового контроля и другие нарушения. Участок получил три протокола за нарушения разного характера.

Шахта имени С. М. Кирова и «Ерунаковская-VIII» — также оказались в числе нарушителей.

Ростехнадзор отметил, что в четырёх из девяти случаев на предприятиях могла произойти угроза пожара.