За неделю на шести шахтах в Кузбассе нашли нарушения

Сотрудники Ростехнадзора составили девять протоколов о временном запрете деятельности на кузбасских шахтах за неделю — с 16 по 22 мая. Количество приостановок выросло вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.