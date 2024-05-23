В Казани утвердили список пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2024 год

С 1 июня по 1 сентября на пляжах и в организованных местах отдыха у воды выставят ведомственные и общественные спасательные посты. Дополнительно они появятся на озерах Комсомольское и Большое Лебяжье. Везде спасатели будут работать с 8.00 до 20.00, кроме пляжей «Нижнее Заречье» и на озере Комсомольское — там их работа будет продлена на час.