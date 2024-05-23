В Петербурге начали сдавать ЕГЭ. Фото

Сдают единый госэкзамен по химии в этот день 85 тысяч участников по всей России. На выполнение экзамена отводится 3,5 часа (210 минут). Школьники могут пользоваться таблицей Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Они прилагаются к тексту вариантов работы. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать на непрограммируемом калькуляторе. Минимальный балл по химии — 36.