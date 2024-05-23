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Шесть человек в Ростовской области заболело Крымской геморрагической лихорадкой

На Дону после укуса клещей в больницу обратилось 2647 человек.

В Ростовской области 2647 человек пострадали от укуса клещей. Из них 1042 — дети. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Ростовской области.

В сообщении также уточнили, что у шести человек была выявлена Крымская геморрагическая лихорадка. Среди заболевших жители Сальска, Зимовниковского, Орловского, Сальского и Заветинского районов.

Еще четыре случая заболевания лихорадкой Ку выявили в Ремонтненском и Заветинском районах. И один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом был обнаружен в Ростове.

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