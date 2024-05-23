Для водоснабжения Евпатории примут дополнительные меры — Аксенов

Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия «Вода Крыма» Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.