Для водоснабжения Евпатории примут дополнительные меры — Аксенов

«Договорились, что к шести часам вечера сегодня будет пробный запуск, проведем тестовый режим, и в девять часов вечера будет окончательное заявление “Воды Крыма”, — сказал Аксенов в эфире телеканала “Крым 24”.
И выразил надежду, что сегодня эта ситуация решится. «Но если увидим, что к девяти вечера тенденция не выравнивается, добавим количество водовозок, вплоть до установки больших емкостей», — уточнил он.
Глава республики заверил, что специалисты делают все возможное, чтобы наладить водоснабжение в Евпатории до конца дня. По его словам, городские сети водоснабжения устарели, поэтому когда давление в трубах увеличиваются, возникают прорывы.
«Вчера начали подавать воду. На два-три этажа вода доходит, потом начинают поднимать давление — и возникает аварийность на некоторых участках… Труба сыплется, она гнилая. Только давление подняли — опять в пяти-шести местах порывы», — пояснил он.
Аксенов также заверил, что проблема с водоснабжением Евпатории будет окончательно решена, когда завершится монтаж 21 километра новых сетей.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.
Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия «Вода Крыма» Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.
В пресс-службе предприятия «Вода Крыма» заявили, что ситуация с водоснабжением потребителей в Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня 23 мая.