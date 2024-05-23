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23 мая волгоградские выпускники начали сдавать ЕГЭ

Основной период ЕГЭ-2024 начался с предметов по выбору. В этот четверг, 23 мая, 2457 выпускников 11-х классов пришли в пункты проведения экзаменов (ППЭ) для сдачи географии, литературы и химии. Всего единый госэкзамен пройдут 9,4 тыс. человек.

Как сообщили в облкомобразования, 1399 выпускников выбрали сдавать химию, 681 человек записался на ЕГЭ по литературе, а 377 — на географию. 23 мая для проведения экзаменационных тестов задействовали 24 ППЭ.

Чтобы использовать результаты ЕГЭ для поступления, выпускникам необходимо набрать как минимум 37 баллов по географии, 32 балла по литературе и 36 баллов по химии. Итоги испытаний опубликуют не позднее 6 июня.

Добавим, что во время ЕГЭ соблюдаются все требования и рекомендации Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. Ранее специалисты протестировали системы онлайн-видеонаблюдения и провели организационные тренировки.

На 28 мая и 31 мая запланирована сдача обязательных экзаменов — русского языка и математики. Для кампании ЕГЭ-2024 в Волгоградской области подготовили 73 ППЭ. В каждом из них есть медики и педагоги-психологи. Пожарную и антитеррористическую безопасность на участках обеспечивают правоохранители и сотрудники МЧС.

образование