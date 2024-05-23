23 мая волгоградские выпускники начали сдавать ЕГЭ

На 28 мая и 31 мая запланирована сдача обязательных экзаменов — русского языка и математики. Для кампании ЕГЭ-2024 в Волгоградской области подготовили 73 ППЭ. В каждом из них есть медики и педагоги-психологи. Пожарную и антитеррористическую безопасность на участках обеспечивают правоохранители и сотрудники МЧС.