Не до пятерки. Психолог назвала фразы родителей, отбивающие желание учиться

«Почему у всех пять, а у тебя два?», «Так будешь учиться — выгонят из школы», «Только дворником сможешь работать», «Я же тебе говорила, что ничего не добьешься». Каждый раз, когда родитель ругает за «неуд», ребенок воспринимает это как «меня не любят». Он будет бояться получить плохую отметку, ведь его снова отчитают. После таких фраз дети могут начать прятать свой дневник, табель, обманывать. Ребенок вовсе перестанет учиться, так как его не любят.